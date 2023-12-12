Мизулина: ограничений Youtube в России не предвидится

В ближайшее время в России не предвидится ограничений видеохостинга Youtube, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече со студентами в Нижнем Новгороде.

Она отметила, что Youtube при выборе контента может предлагать видео, которое содержит недостоверную и враждебную информацию о нашей стране.

Однако достойных аналогов у Youtube пока нет.

Мизулина выразила надежду, что со временем конкурентом ему может стать VKplay, но этой платформе еще «усовершенствоваться и усовершенствоваться».