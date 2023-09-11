Мизулина попросила Минобороны РФ отправить популярного блогера в армию

В своих соцсетях Мизулина написала, что недавно Милохин вернулся в Россию, однако, пока блогер был за пределами страны, он допустил ряд русофобских заявлений, чем разочаровал многих поклонников. Также она подчеркнула, что блогера не призывали в армию, хотя поводов для отсрочки нет. Мизулина попросила отправить Милохина на срочную службу в предстоящий осенний призыв.

Во время своего нахождения за пределами России Милохин исполнил на стриме гимн Украины со своим коллегой Артуром Бабичем, хотя открыто свое отношение к украинскому конфликту никогда не высказывал. Руководитель Лиги безопасного интернета считает, что служба в армии благоприятно повлияет на патриотическое воспитание Милохину и позволит ему продемонстрировать верность Родине.