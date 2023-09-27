Мизулина пожаловалась в ГИБДД на 15-летнего рэпера Baby Melo

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своих соцсетях обратила внимание ГИБДД на поведение 15-летнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе).

«Интересно, а московское ГИБДД знает о том, что 15-летний рэпер Baby Melo гоняет по городу и на скоростной трассе М-11 за рулем? Без прав, естественно», – написала Мизулина.

Она приложила к посту два коротких ролика с рэп-исполнителем за рулем. Мизулина напомнила, что уже хотела привлечь Baby Melo за пропаганду наркотиков, однако ей это не удалось из-за несовершеннолетнего возраста Меладзе.

Baby Melo отреагировал на замечание Мизулиной, опубликовав изображение фейкового удостоверения с «разрешением на превышение скорости».

Рэпер получил известность благодаря своим трекам с криминальным подтекстом. В своих соцсетях он неоднократно публиковал ролики, в которых демонстративно нарушает закон.