Мизулина заинтересовалась Шарлотом, который сжег свой паспорт

По ее словам, правоохранительные органы не должны закрывать глаза на подобное. Такое заявление директор Лиги безопасного интернета опубликовала в своих социальных сетях, о чем сообщает ФАН

Напомним, что российский певец Шарлот отныне не считает себя гражданином страны. Это он подтвердил своим видеороликом, где сжег паспорт. Также музыкант сообщил о желании оказаться в Киеве. А некоторое время назад артист уже прибегал к спорным способам привлечения внимания к своей персоне. Один из них – инсценировка собственной смерти в соцсетях, что подняло немало шума.

Екатерина Мизулина заметила очередную выходку Шарлота и решила направить материалы инцидента в правоохранительные органы для проверки провокационных действий артиста.