Мягко обозначит контакт с водой: архитекторы придумали туалет-маяк для Дворцовой набережной Петербурга

Архитектурное бюро «Клаузура» представило на международный конкурс Urban Toilet проект плавучего общественного туалета в образе маяка, который планируется разместить у Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Недвижимость рассказала соосновательница бюро Дарья Мирошниченко.

Как пояснила Мирошниченко, тема архитектуры общественных уборных сейчас активно обсуждается в профессиональном мире, поскольку именно такие объекты становятся индикатором отношения городских властей к жителям и гостям города. В рамках конкурса авторы изучили проблему пешеходных маршрутов вдоль Невы и задумались о том, как сделать их удобнее для людей.

По словам собеседницы агентства, бюро предлагает разместить плавучий туалет прямо у гранитного спуска. Объект решен в виде маяка — камерного и при этом заметного сооружения. Архитекторы убеждены, что он не станет конфликтовать с исторической застройкой, так как будет находиться ниже линии парапета набережной. По замыслу авторов, сооружение мягко обозначит место, где можно остановиться, замедлиться и соприкоснуться с водой.

Мирошниченко отметила, что набережные — одни из самых ценных пешеходных маршрутов в городах мира и главные точки притяжения, но именно здесь острее всего чувствуется нехватка общественных туалетов. А без комфортной среды, подчеркнула она, сложно рассчитывать на долгое и приятное пребывание людей у воды.

Итоги конкурса Urban Toilet подведут 10 августа.