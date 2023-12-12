Мьянма отобрала у Афганистана первое место в мире по производству опиума

Мьянма стала главным производителем опиума в мире, обогнав Афганистан в 2023 году, сообщает Al Jazeera со ссылкой на новый доклад ООН.

После запрета талибами в 2022 году наркотиков площадь посевов опиумного мака в Афганистане сократилась на 95%, и центр мирового производства опиума переместился в Мьянму, раздираемую политической и экономической нестабильностью.

В докладе говорится, что фермеры Мьянмы теперь зарабатывают на выращивании опийного мака примерно на 75% больше, поскольку средние цены на него достигли $355 за килограмм.

Количество земли, выделяемой для выращивания запрещенной культуры, выросло на 18%, почти на 7 тысяч га.