Мясников объяснил, почему нельзя ложиться в психушку для релакса

Известный врач Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» прокомментировал новый тренд среди молодежи, известный как «дуркинг». Речь идет о практике добровольной госпитализации в психиатрические стационары с целью отдыха и восстановления душевного равновесия, пишет Лента.ру.

Ведущий с иронией отреагировал на запрос оценить пользу такого подхода, заметив, что при его рабочем графике подобная идея тоже выглядит заманчиво. Однако Мясников подчеркнул, что стационарное лечение в подобных учреждениях допустимо исключительно при наличии медицинских показаний.

По словам специалиста, больница не предназначена для проведения досуга или релаксации. Даже в платных отделениях госпитализация должна быть обоснована заключением врача, который видит у пациента признаки неадекватного состояния. Мясников добавил, что множество людей, включая его самого, успешно справляются с ментальными трудностями без помещения в клинику.

В качестве альтернативы для тех, кто стремится улучшить психологическое состояние, доктор рекомендовал рассматривать санаторно-курортное лечение, а не пребывание в стенах психиатрической больницы.