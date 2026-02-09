Мясников взорвал Интернет: доставка еды делает из россиян уродливых американских медуз

Телеведущий и врач Александр Мясников в своем Telegram-канале выступил с резкой критикой современной системы питания, противопоставив ей принципы советской кухни. Об этом пишет Лента.ру.

Он привел статистику: в СССР людей с лишним весом было около 15%, а сейчас в России — 44%. Заболеваемость диабетом второго типа сегодня, по его оценке, в десять раз выше.

Главную угрозу Мясников видит в распространении «ультрапереработанной» пищи, которую активно продвигает пищевая промышленность и сервисы доставки готовых блюд. Врач утверждает, что традиционные домашние блюда советской эпохи — борщи, котлеты, компоты — были гораздо более здоровым выбором.

Свою позицию Мясников резюмировал прямым призывом к аудитории: вернуться к практике готовки дома по принципам прошлого, чтобы не превратиться, по его выражению, в «желеобразных американцев».

Ранее Мясников предупредил россиян о риске превратиться в нацию толстяков.