Мясной фестиваль проведут на сыроварне в Подмосковье в эти выходные

В эти выходные на сыроварне Олега Сироты в истринской деревне Дубровское пройдет мясной фестиваль, на котором для посетителей представят широкий выбор деликатесов от местных сельхозпроизводителей. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Это возможность приобрести товары, которые сложно найти в больших сетевых магазинах, напрямую от производителя. В регионе с наступлением лета фермерские хозяйства регулярно организовывают такие гастрономические фестивали, которые уже полюбились жителям Подмосковья», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство.

На предстоящем мероприятии представят домашние колбасы, копчености, сыровяленые продукты, а также необычные мясные деликатесы, например, мусс из утиной печени с яблоками и грушей, риетт из печени индейки с клюквой и брусникой и многое другое. Также можно будет приобрести молочную, кондитерскую продукцию и авторские изделия от местных мастеров. Для детей подготовят отдельную развлекательную программу.

*Возрастное ограничение 6+