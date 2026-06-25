Исследование: в растительных заменителях мяса нашли больше пищевых добавок

Растительные заменители мяса и молочных продуктов могут содержать заметно больше добавок, чем их обычные аналоги. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Института оптимального питания, опубликованное в журнале Food Additives & Contaminants: Part A.

Ученые сравнили 71 пару продуктов из британского супермаркета. В выборку вошли обычное и миндальное молоко, мясо и его растительные заменители, йогурты, майонез, песто, лазанья, выпечка и другие товары.

В растительной группе насчитали 199 пищевых добавок, а в животной — 100. Общее количество ингредиентов составило 1566 против 1110. E-добавок также оказалось больше: 39 против 31.

В заменителях сыра часто использовали каротины для цвета и карбонат кальция для осветления и обогащения продукта. В растительных аналогах молока встречалась молочная кислота, а в заменители мяса и рыбы добавляли метилцеллюлозу для похожей текстуры.

Старший автор работы Джозеф Уиттакер посоветовал сторонникам растительного питания чаще выбирать овощи, бобовые, крупы и другие цельные продукты вместо заменителей мяса и молока.

В публикации подчеркивается, что исследование не доказывает высокую опасность веганских продуктов и полуфабрикатов. Авторы не оценивали количество каждой добавки, частоту употребления и ее влияние на здоровье. Все найденные вещества разрешены пищевыми нормами безопасности, а результаты одной выборки нельзя переносить на весь рынок.