«Мясо под запретом». В РПЦ напомнили верующим об ограничениях на время Масленицы

На Сырной седмице (Масленице), которая в 2026 году выпадает на дни с 16 по 22 февраля, для верующих действуют особые ограничения в пище. О том, как правильно питаться в этот период, РИА Новости рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«В эту неделю запрещается есть мясо. Это как бы облегченный пост: можно есть все остальное, кроме мяса. Перед постом нам разрешается некоторое время прожить в облегченном режиме», – сказал иеромонах Феодорит.

Священнослужитель пояснил, что на Масленице отменяется традиционный пост в среду и пятницу. Это время, когда у людей есть возможность «заговеться» — то есть в последние дни перед длительным воздержанием позволить себе скоромные (непостные) продукты, за исключением мяса.

Стоит напомнить, что последнюю неделю перед Великим постом, который грядет 23 февраля, в православной традиции именуют по-разному: сырная неделя, масляная неделя, мясопустная неделя или просто Масленица.

