Врач объяснил, как отличить аллергический насморк от простуды

Аллергический насморк имеет ряд характерных признаков, которые позволяют отличить его от обычной вирусной инфекции. Об этом сообщил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в беседе с « Газетой.Ru ».

По словам специалиста, развитие аллергического ринита напрямую связано с воздействием аллергенов. Часто он выступает одним из проявлений поллиноза — реакции организма на пыльцу растений. Врач отметил, что причиной могут быть как цветущие деревья, например береза, так и злаковые или сорные травы. Из-за этого симптомы способны возникать на протяжении всего весенне-летнего сезона, однако наиболее выраженными они становятся в конце апреля и мае.

Эксперт также обратил внимание на распространенное заблуждение о тополином пухе. Он пояснил, что сам по себе пух не вызывает аллергической реакции, однако благодаря своей структуре переносит пыльцу других растений, усиливая проявления аллергии в период цветения.

Говоря о симптомах, специалист отметил, что при аллергическом рините выделения из носа обычно прозрачные и менее обильные, чем при ОРВИ. Кроме того, почти всегда наблюдается сопутствующее воспаление глаз: веки краснеют, появляется зуд и слезотечение.

В отличие от этого, при простудном насморке, как указал врач, прослеживается последовательная смена стадий — от водянистых выделений к более густым, а затем к гнойным.

Для облегчения состояния при аллергии, по его данным, применяются антигистаминные препараты, не вызывающие сонливости. При этом сосудосуживающие средства оказываются малоэффективными. В отдельных случаях могут использоваться препараты с гормональными компонентами, при этом современные средства не приводят к развитию зависимости.

Ранее сообщалось, что в болгарском перце и черной смородине больше всего витамина С.