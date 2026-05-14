Мятный щит для сердца: ученые обнаружили, что масло перечной мяты сбивает давление на 8,5 мм рт. ст.

В эксперименте участвовали 40 человек с умеренно повышенным давлением. На протяжении 20 дней они дважды в день получали по 100 микролитров масла мяты или плацебо без активных веществ. У группы, принимавшей мятное масло, систолическое давление упало в среднем на 8,5 мм рт. ст., тогда как у тех, кто получал пустышку, значимых сдвигов не произошло.

Авторы связывают гипотензивный эффект с ментолом и флавоноидами, входящими в состав мяты. Помимо давления, исследователи отслеживали частоту сердечных сокращений, качество сна, показатели крови и психологическое состояние участников.

Ученые напомнили, что высокое давление остается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. По их мнению, масло перечной мяты может стать простым и недорогим дополнением к существующим методам контроля давления, однако для окончательных выводов потребуются более масштабные исследования.