Мюнхен впервые за 50 лет остался без воды: власти запретили мыть машины и наполнять бассейны

Мюнхен столкнулся с острейшим дефицитом воды за последние полвека. Рекордная жара, затяжная засуха и падение уровня грунтовых вод поставили коммунальные службы баварской столицы на грань возможностей. Как сообщает Bild, обер-бургомистр Доминик Краузе уже сформировал рабочую группу для экстренной экономии ресурса.

Градоначальник охарактеризовал ситуацию как невиданную с начала 1970-х годов и заявил, что резко возросшее из-за продолжительного зноя потребление воды довело систему снабжения до предела. По его словам, меры по сокращению расхода принимаются незамедлительно. На сайте города подчеркивают, что водоснабжение пока гарантировано, однако тратить воду нужно меньше.

В числе конкретных шагов — урезание полива зеленых зон и спортивных площадок, экономия в школьных бассейнах, приостановка мойки окон муниципальных зданий и служебных машин. Жителям советуют отказаться от мытья личных автомобилей, предпочесть душ ванне, перекрывать кран при чистке зубов и не наполнять частные бассейны. Bild отмечает, что с нехваткой воды, хотя и в меньших масштабах, уже столкнулись и другие немецкие города.