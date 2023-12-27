МК: Оскандалившегося Киркорова активно вырезают из новогодних программ

Филипп Киркоров пропадает с постеров, из анонсов новогодних программ и становится нежелательным лицом на телевидении. Всему виной вечеринка Ивлеевой, которая спровоцировала марафон извинений от звезд, а также разбирательства с полицией. При этом исполнитель хита «Жестокая любвь» до скандала был практически в каждом новогоднем эфире федеральных каналов. Как пишет МК, теперь это под вопросом.

Однако Киркорова крайне тяжело вырезать из программ, ведь там ему определяли практически главные роли. Он должен был появиться в «Маске» на НТВ, в «Зимнем SHOW» на Муз-ТВ, в «Песне года» на канале «Россия», а также в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет профессию» на ТНТ.

«Сейчас в срочном порядке назначена пересъемка – вызваны все артисты, которые были задействованы в съемках с Киркоровым. Сцены будут переснимать, но уже без участия Киркорова», — отмечает источник МК из телевизонных кругов.

При этом шансов, что Киркорова оставят в каких-то программах, уже нулевые. Известно, что запись «Песни года» с Лолитой и поп-артистом уже отправлена каналу и утверждена. Как теперь поступит руководство, неизвестно.

Напомним, что бойкот артистам начался после вечеринки Ивлеевой, где знаменитости пришли практически голыми. Блогера проверяют на нарушения налоговых законов, а также пропаганду нетрадиционных ценностей. Ей может грозить уголовное дело. Известные оператор и банк разорвали многомиллионный контракт с Ивлеевой после скандала.