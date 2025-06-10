Младенцы в США начнут получать инвестиционные счета на $1 тыс.

Президент США Дональд Трамп предложил ввести специальные инвестиционные счета для тех детей, которые рождаются в стране. Об этом сообщила британская газета Guardian.

Анонс нововведения состоялся в Белом доме. По замыслу американского лидера, все дети, которые будут рождаться на территории США в период его президентства, с 2025 по 2029 год, будут сразу после рождения получать специальные счета с размещенной на них суммой в $1 тыс.

«Для каждого гражданина США, родившегося после 31 декабря 2024 г., но до 1 января 2029 г., федеральное правительство сделает единовременный взнос в размере $1000 на счет с отсрочкой налогообложения», — указал Трамп.

Счета будут передаваться под контроль родителям либо опекунам детей, они смогут вносить туда свои деньги либо привлекать частные пожертвования на сумму до $5 тыс. в год. По мнению президента, такая инициатива поможет успешно развивать следующее поколение. Он назвал ее «развитием семьи» в Америке.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке арестовали россиянина Гугнина по делу об отмывании $530 млн. Обвинение связано с деятельностью его криптовалютной компании Evita, которая, по версии американских правоохранителей, использовалась для проведения незаконных транзакций, в том числе для обслуживания подсанкционных банков России. Арестованному грозит 60 лет заключения, если его признают виновным.