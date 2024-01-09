Младший научный сотрудник из Подмосковья смогла приобрести квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Роза Баймуратова младший научный сотрудник в ФГБУ «Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН» в ближайшее время сможет переехать из служебного жилья в собственную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что девушка вот уже шесть лет работает по любимой специальности.

«Мне нравится постоянно развиваться и самосовершенствоваться. К тому же, наша профессия позволяет свободно выбирать тематику своих исследований и сделать вклад в текущее научно-техническое развитие, а значит быть полезным обществу при этом занимаясь тем, что тебе нравится», — призналась Роза.

Девушка решила воспользоваться программой «Социальная ипотека» для приобретения первого своего жилья с мужем.