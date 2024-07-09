Младший научный сотрудник приобрел собственную квартиру в Мытищах благодаря «Соципотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло ученому из Дубны стать обладателем собственной квартиры в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Михаил Порошин работает младшим научным сотрудником в ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. Он рассказал, как подарок, сделанный в детстве, может повлиять на будущую профессию.

«В начальной школе родители купили мне микроскоп. Тогда я окончательно сделал свой выбор в пользу науки. На самом деле, у меня очень интересная работа. У нас нет шаблонов. Постоянно приходится искать нестандартные подходы в решении задач», — говорит он.

Михаил с женой и ребенком уже переехали в «евродвушку» в новом доме. По словам ученого, в районе хорошо развита инфраструктура, больше всего его радует удобная транспортная доступность.