Младший научный сотрудник приобрела собственную квартиру в Черноголовке по «Соципотеке»

Участие в региональной программе «Социальная ипотека» помогло младшему научному сотруднику Софье Клейниковой из городского округа Черноголовка купить собственную трехкомнатную квартиру. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Софья училась в МГУ на факультете, который изначально готовил кадры для научных институтов Черноголовки, поэтому после выпуска продолжила работу в аспирантуре Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук. Ее рабочий стаж уже составляет 7 лет.

Ранее Софья с мужем жили в общежитии института. Узнав от коллег о жилищной программе региона, она решила принять участие.