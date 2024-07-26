Младший научный сотрудник приобрела собственную квартиру в Черноголовке по «Соципотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Участие в региональной программе «Социальная ипотека» помогло младшему научному сотруднику Софье Клейниковой из городского округа Черноголовка купить собственную трехкомнатную квартиру. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Известно, что Софья училась в МГУ на факультете, который изначально готовил кадры для научных институтов Черноголовки, поэтому после выпуска продолжила работу в аспирантуре Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук. Ее рабочий стаж уже составляет 7 лет.
Ранее Софья с мужем жили в общежитии института. Узнав от коллег о жилищной программе региона, она решила принять участие.
«У нас на работе многие так покупают квартиры по „Соципотеке“. Для меня программа стала хорошей возможностью. Думаю, что сама бы не накопила на первый взнос. Нам повезло купить трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Требовался серьезный ремонт, поэтому еще не переехали, рассчитываем в скором времени», — рассказывает она.