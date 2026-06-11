«Мне 51, а дают 30»: пользователи Reddit раскрыли секреты, как выглядеть моложе лет на 15

Пользователи форума Reddit в разделе AskReddit рассказали, как им удается выглядеть моложе своих лет. Самыми популярными советами стали ежедневный уход за кожей, защита от солнца, здоровый образ жизни и… генетика, передает « Лента.ру ».

Одна из пользовательниц под ником Evstar призналась, что каждый день пользуется увлажняющим и солнцезащитным кремом с SPF. По ее словам, ежедневное использование SPF помогает сохранять молодость — этому ее научил отец, профессор дерматологии на пенсии.

Другая участница обсуждения, BootyBirkin, считает, что все дело в наследственности. Она рассказала, что ее отец выглядел на 25 лет до 40, затем на 40 — до 55, а сейчас в 78 лет выглядит примерно на 65. Сама женщина в 38 лет выглядит на 25–26, хотя в 15 выглядела на 21.

Пользователь под ником koushakandystore, которому 51 год, отметил, что у него почти нет седых волос, облысения и морщин, а окружающие часто дают ему чуть больше 30. Свой молодой вид он объясняет здоровым образом жизни: много спорта, полноценный сон, отказ от вредной еды и алкоголя.