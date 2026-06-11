«Мне 51, а дают 30»: пользователи Reddit раскрыли секреты, как выглядеть моложе лет на 15
Выглядящие моложе своего возраста люди поделились своими секретами
Пользователи форума Reddit в разделе AskReddit рассказали, как им удается выглядеть моложе своих лет. Самыми популярными советами стали ежедневный уход за кожей, защита от солнца, здоровый образ жизни и… генетика, передает «Лента.ру».
Одна из пользовательниц под ником Evstar призналась, что каждый день пользуется увлажняющим и солнцезащитным кремом с SPF. По ее словам, ежедневное использование SPF помогает сохранять молодость — этому ее научил отец, профессор дерматологии на пенсии.
Другая участница обсуждения, BootyBirkin, считает, что все дело в наследственности. Она рассказала, что ее отец выглядел на 25 лет до 40, затем на 40 — до 55, а сейчас в 78 лет выглядит примерно на 65. Сама женщина в 38 лет выглядит на 25–26, хотя в 15 выглядела на 21.
Пользователь под ником koushakandystore, которому 51 год, отметил, что у него почти нет седых волос, облысения и морщин, а окружающие часто дают ему чуть больше 30. Свой молодой вид он объясняет здоровым образом жизни: много спорта, полноценный сон, отказ от вредной еды и алкоголя.