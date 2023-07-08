«Мне было очень плохо»: жена погибшего на СВО десантника рассказала о странных ощущениях накануне беды

Василий Минин был истинным десантником, который начал боевой путь с грузинского конфликта в 2008 году. С любимой женой Евгенией он жил душа в душу, обожал сына Сашу. Когда началась спецоперация, Минина как одного из опытных бойцов, запустили на передовую.

Как признается Евгения, со связью было напряженно. Бывало, не по одному месяцу приходилось ждать заветного звонка. Иногда родные сами ездили в полк и звонили Минину оттуда.

«Он очень удивился, когда я однажды позвонила ему из полка. Говорит: «Ты и сюда уже добралась!», а я ответила: «Я и за ленточку приду, если не будешь на связь выходить», — говорит Евгения в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Минин был командиром боевой машины «Ноны». Перед тем, как погиб экипаж, у Евгении особых предчувствий не было: из Васиной батареи уже погибали парни, и родные их хоронили. Но каждый человек думает, что с ним такого не случится, говорит Минина.

«Но в воскресенье, за день до гибели, мне было очень плохо: я рыдала, смеялась, заставляла себя что-то делать, была настоящая истерика. Я постоянно была на связи с подругой, у которой муж тоже на фронте, и она уверяла меня, что у наших мужиков все хорошо», — вспоминает женщина.

Однако вскоре выяснилось, что Василий погиб. О том, как Евгения узнала о смерти мужа, читайте здесь.