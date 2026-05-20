«Мне хотелось побывать на экваторе»: иркутянин на байке проехал больше 10 тысяч километров по Африке

Мотопутешественник из Иркутска Егор Асташов провел два с половиной месяца на африканском континенте и преодолел на своем мотоцикле свыше десяти тысяч километров. Его маршрут начался с неожиданного знакомства, а продолжился спонтанными съездами к водопаду Виктория и Атлантическому океану, передает « ИрСити ».

Свое путешествие Егор начал зимой 2026 года. Когда его мототур по Эмиратам завершился, он оставил байк на бесплатной парковке, любезно предоставленной знакомыми из Казахстана, вернулся в Иркутск встретить с семьей Новый год, а в феврале вновь прилетел в Дубай. Там он встретился с путешественниками из Сочи, с которыми познакомился еще на пароме из Ирана в Эмираты. Вместе они скооперировались, чтобы переправить технику на африканский континент. Поскольку в Судане шла гражданская война, заходить по земле через Египет и Эфиопию было небезопасно, и контейнер с байком внутри отправили морем в Кению.

В городе Момбаса, главном порту Кении, технику пришлось ждать месяц: корабль доплыл за две недели, но еще столько же простоял на рейде. Сама экспедиция стартовала лишь в середине марта.

«Мне очень хотелось побывать на экваторе, поэтому я добрался до города Наньюки. Там я последний раз переночевал в Северном полушарии, а затем отправился на юг континента. У меня была цель — кратчайшим путем добраться до мыса Игольного в ЮАР. Но так как у меня никогда нет четкого плана и продуманного маршрута, я каждый день вносил корректировки. То мне захотелось посмотреть водопад Виктория, то Атлантический океан потрогать, то побывать в самой большой в мире колонии морских котиков. Мои планы менялись каждый день», — рассказывает Егор.

За два с половиной месяца иркутянин посетил Кению, Танзанию, Замбию, Ботсвану, Намибию и Южно-Африканскую республику, а общая протяженность его пути превысила десять тысяч километров.