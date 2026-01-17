«Мне надо их сохранить». 11-летней дочери Джигана подарили на день рождение 500 тысяч рублей

11-летняя Лея, дочь известного рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, получила в день рождения денежные подарки на общую сумму в полмиллиона рублей. Информация об этом прозвучала в рамках их семейного шоу «Быть Джиганом и Оксаной», а затем была опубликована изданием «СтарХит» .

Оксана Самойлова в интервью объяснила такой подход, отметив, что просит близких друзей семьи дарить детям именно деньги. По ее мнению, это гарантирует, что подарок точно придётся по душе, и позволит ребенку самостоятельно выбрать, на что его потратить.

Именинница, отпраздновавшая день рождения в сентябре, уже определилась с планами на подаренные средства. Лея решила не тратить их сразу, а отложить для будущей поездки.

«Подарили очень много денег, 500 тысяч. Еще мне подарили доллары. Мы, наверное, поедем в Дубай в этом году, мне надо их сохранить», — поделилась девочка.

Мама Леи, популярная блогерша, также добавила, что для ее дочери сумма в полмиллиона рублей не является чем-то запредельным. По словам Самойловой, в процессе активного шопинга девочка могла бы потратить эти деньги всего за одну неделю.

