«Мне нужно в тепло». Петербуржец устроил дебош у полиции: как холод заставил его выбрать тюрьму

Петербуржец сознательно пошел на административное правонарушение, чтобы получить тюремный срок и спастись от уличного холода. Суд удовлетворил его необычную просьбу. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил 50-летнему Евгению Борисову 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Мужчина полностью признал свою вину и объяснил свой поступок желанием попасть в теплое помещение.

Инцидент, который привел к аресту, произошел 28 октября у здания УМВД по Приморскому району. Борисов громко кричал, употреблял нецензурную брань и приставал к прохожим, целенаправленно провоцируя задержание. Суд учел нестандартные мотивы подсудимого и вынес соответствующее решение. Свой пятьдесят первый день рождения мужчина встретит в условиях, которые сам для себя выбрал — в тепле за решеткой.

