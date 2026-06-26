«Мнение ничего не значит без ресурса»: Лебедев дал жесткий совет подростку, мечтающему стать политиком
Лебедев заявил подростку, что без ресурса в политике ничего не добьешься
Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев в ролике, опубликованном в «VK Видео», ответил на обращение подростка, который заявил о желании стать крупным политиком. По словам Лебедева, чтобы достичь влияния в этой сфере, необходимо долго «вариться» в среде, доказать свою лояльность и незаменимость, а также обладать серьёзным ресурсом — например, бизнесом.
Лебедев подчеркнул, что без ресурса мнение человека ничего не значит. Все крупные политики, по его наблюдениям, так или иначе пришли из бизнеса, имеют большое количество связей, обязательств и ресурсов. Тот, кто обладает только «хорошо подвешенным языком», не сможет получить значительного влияния.