Мнение жителей подмосковной Коломны ставят в приоритет при реконструкции парка Мира

Проектировщики проанализировали все идеи и предложения жителей Коломны по поводу реконструкции парка Мира, после чего приняли решение разделить пространство на три зоны: для массовых мероприятий, спортивных активностей и тихого отдыха.

Ожидается, что в парке проложат обширную дорожно-тропиночную сеть, высадят деревья и кустарники, обновят входные арки, ограждения и самый большой в городском округе фонтан. Планируется также восстановление танцплощадки. Летом здесь будет открыт круговой беговой маршрут, а зимой он трансформируется в лыжню.

Отмечается, что данный парк заложили еще в 1948 году, и с тех пор неизменно он оставался любимым местом отдыха горожан всех возрастов. Согласно проекту, готовый объект сдадут в эксплуатацию уже в следующем году.