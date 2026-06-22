Многие хранят лекарства неправильно и даже не подозревают об ошибке: поставлена точка в вопросе

Большинство лекарственных препаратов рассчитаны на хранение при комнатной температуре. Холодильник может ухудшать их свойства из-за влаги и перепадов температур. Об этом в разговоре с КП предупредила терапевт, врач общей практики Елена Павлова.

Большую часть лекарственных препаратов не рекомендуется хранить в холодильнике, поскольку для них оптимальны условия комнатной температуры. Об этом рассказала врач общей практики Елена Павлова.

Оптимальные условия хранения

По словам специалиста, большинство медикаментов следует держать в сухом месте, защищенном от света, при температуре от +15 до +25 градусов. Такие условия позволяют сохранить стабильность действующих веществ и эффективность препаратов.

Почему холодильник может навредить

Врач пояснила, что холодильник не всегда подходит для хранения лекарств из-за повышенной влажности и перепадов температуры при открывании дверцы. Внутри упаковки может образовываться конденсат, который негативно влияет на качество препаратов.

Из-за влаги таблетки могут разрушаться, крошиться или покрываться налетом, а порошковые формы — слеживаться. Кроме того, активные вещества способны впитывать запахи продуктов, что также снижает их качество.

Какие препараты требуют охлаждения

Несмотря на общие ограничения, некоторые лекарства необходимо хранить в холодильнике. Среди них — инсулины до и после вскрытия, вакцины и сыворотки, антибиотики в форме готовых суспензий, отдельные гормональные препараты и интерфероны.

Также в холодильнике рекомендуется держать глазные и ушные капли после вскрытия, а также некоторые ректальные и вагинальные свечи на жировой основе.

Общие рекомендации

Специалисты подчеркивают, что условия хранения всегда должны соответствовать инструкции к конкретному препарату, поскольку требования могут существенно различаться в зависимости от состава и формы выпуска.