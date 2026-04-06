Многие выбрасывают квитанции зря: вот сколько лет их нужно хранить на самом деле

В российском законодательстве отсутствует строго установленный период, обязывающий граждан хранить квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишет RT.

Однако специалисты рекомендуют сохранять такие документы не менее 3 лет. Этот срок соответствует периоду исковой давности, в течение которого можно защитить свои права в судебном порядке.

В Роскачестве пояснили, что в ряде ситуаций хранение документов может потребоваться и на более длительный срок.

Почему важно сохранять подтверждения оплаты

Эксперты обращают внимание, что платежные документы могут сыграть ключевую роль при возникновении спорных ситуаций. Например, если управляющая компания вносит изменения в начисления задним числом, у собственника может появиться необоснованная задолженность. В таком случае именно квитанции помогут доказать факт своевременной оплаты.

Также возможны сложности при смене управляющей компании. В подобных обстоятельствах информация о ранее совершенных платежах может быть утеряна, из-за чего новый оператор может ошибочно посчитать жильца должником. Наличие подтверждений оплаты позволит избежать подобных недоразумений.

Что делать с электронными квитанциями

При получении счетов в электронном формате и оплате через интернет рекомендуется сохранять цифровые чеки. Специалисты советуют дополнительно делать скриншоты как самих квитанций, так и подтверждений платежей. При наличии возможности банковские чеки можно распечатать и хранить в бумажном виде.

Когда квитанции помогают выявить ошибки

Отдельное внимание уделяется ситуациям с автоплатежами. Если владелец жилья подключил автоматическое списание средств и не отслеживает изменения тарифов, сумма платежей может незаметно увеличиться. В результате формируется задолженность и начисляются пени.

Сохраненная история операций позволяет проанализировать динамику списаний, выявить причины увеличения сумм и своевременно разобраться с возникшими долгами.