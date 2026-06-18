«Много ходила и не ела фастфуд»: 109-летняя американка раскрыла простые секреты долголетия

Жительница штата Висконсин Сара Левин отметила 109-й день рождения и поделилась простыми секретами своей долгой жизни. Как сообщает Milwaukee Journal Sentinel ( MJS ), женщина родилась 12 июня 1917 года в Иллинойсе, в 1939 году вышла замуж и переехала в город Расин, где живёт до сих пор.

Поздравить именинницу приехали сын с дочерью, четверо внуков и правнук. До 100 лет Левин жила в собственном доме, но после замены тазобедренного сустава перебралась в пансионат для пожилых. Несмотря на возраст, женщина продолжает вести активный образ жизни, играет на фортепиано и научила этому детей и внуков.

Своим долголетием Левин обязана трём простым вещам: она много ходила всю жизнь, не ела фастфуд и всегда чувствовала любовь семьи. В праздновании приняли участие не только родные и друзья, но и пожарные Расина, которые прокатили именинницу по городу.