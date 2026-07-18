Многочасовые пробки на КПП «Адлер»: туристы штурмуют абхазскую границу, пока море прогрелось до +25

В разгар сезона на российско-абхазской границе выстроились многокилометровые очереди из автомобилей. Как сообщает « ТурДом », на КПП «Адлер» туристы проводят по несколько часов, хотя некоторым удаётся пройти контроль за 10–40 минут, в основном в ночное время.

Сами путешественники связывают ажиотаж с ростом популярности Абхазии, а часть отдыхающих уже рассматривает перелёт в Сухум как способ избежать ожидания на дороге.

Генеральный директор краснодарской компании «ЦОК Наш Юг» Ирина Дуцова отметила заметный рост обращений: организация принимает до 80 звонков в день от туристов, которые ранее планировали поездки в Крым или Сочи. Некоторые санатории сохранили прежние цены и добавили скидки и бесплатные экскурсии на период с июля по октябрь. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина призвала пока не говорить о рекордном сезоне. По её словам, июль и август традиционно загружены, а в этом году пик спроса дополнительно сдвинулся из-за позднего потепления: вода в море только недавно прогрелась до плюс 25 градусов. В отрасли отмечают, что в одних местах турпоток остался на прежнем уровне, в других — снизился, и точные итоги подведут после появления статистики. Самыми востребованными курортами остаются Гагра и Пицунда, а из экскурсий лидируют Рицинский национальный парк и Новоафонская пещера.