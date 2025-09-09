Многодетная мама из Балашихи взошла на Эльбрус за рекордное время
Жительница Балашихи, мама пятерых детей Анна Тарасевич, совершила восхождение на самую высокую точку Европы – гору Эльбрус.
Подъем на высоту 5 642 метра занял у нее рекордные 2 часа 50 минут, а спуск пешком, без использования ратрака – 2 часа 40 минут.
Анна не занимается профессионально альпинизмом, но давно мечтала о покорении вершины.
«Это было моей заветной мечтой. Я всячески тренировалась, улучшала силовые показатели, чтобы покорить пик», – поделилась Анна Тарасевич.
Первое восхождение Анны было в мае 2025 года, однако тогда из-за неблагоприятных погодных условий группе пришлось прекратить подъем. Вторая попытка оказалась успешной, несмотря на то, что накануне спортсменка провела почти трое суток без сна.
Особенно гордится подвигом мамы пятилетний сын, который с радостью рассказывает в детском саду о ее достижении. В планах у 37-летней Анны покорить пик Ленина – наивысшую точку Заалайского хребта высотой в 7 134 метра.