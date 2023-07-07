Многодетная мама рассказала о том, как развить инициативность у ребенка

Валентина Красникова является матерью 17 детей. Вопросом о том, как поощрять у ребенка самостоятельное развитие, задается не только портал «Дни.ру» , но и все родители.

По словам Красниковой, дети и взрослые отличаются не только количеством прожитых лет. Главная разница заключается в страхе ошибаться. А точнее – в его отсутствии у детей. Поэтому родители не должны способствовать его появлению.

Чтобы этого не допустить, многодетная мама дала несколько советов. Для начала нужно начать поощрять исследование окружающей среды. Ребенок должен быть уверен в наличии множества возможностей этого мира.

Далее стоит поощрять каждое примененное усилие, прогресс и старания на пути к результату. Малыш продолжит развиваться и рисковать за счет неугасающей мотивации. А когда он совершает ошибки – важно быть рядом, помогать извлекать уроки и не сдаваться.