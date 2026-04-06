Многодетная мать против «отца-призрака»: почему Хилькевич считает поступок Кещяна катастрофой для психики ребенка

В российском шоу-бизнесе разразился скандал, который уже несколько дней не дает покоя актрисе Анне Хилькевич. Речь идет о внебрачном сыне звезды «Универа» Арарата Кещяна, о существовании которого стало известно на этой неделе. Мальчик родился в 2012 году, но отец, по данным СМИ, не участвует в его воспитании и за почти десять лет виделся с ним всего три раза.

Анна Хилькевич, известная как многодетная мама и активная защитница семейных ценностей, не смогла промолчать. В своем эмоциональном обращении она призналась, что эта история преследует ее несколько дней.

«Эта новость не дает мне покоя уже несколько дней. Я считаю, что семья и дети — это самое важно, их нужно беречь и ценить. А тут узнаю, что у моего коллеги есть внебрачный ребенок, с которым он не общается уже почти 10 лет! Не укладывается в голове… Можно так вообще поступать?!», — заявила она.

Актриса провела параллель между мужским и женским восприятием отцовства. По ее словам, признавать своего ребенка и ощущать его частью себя — это дар, который, видимо, присущ далеко не всем мужчинам, в отличие от женщин.

«Создание ребенка — это огромная ответственность, это взрослая жизнь. Для меня это настолько болезненно. Для мальчика это катастрофически, когда рядом нет отца. Для девочки это ужасно», — поделилась Хилькевич.

Она также напомнила, что дети считывают модели поведения родителей. Если девочка растет без отца, ее будущие отношения с мужчинами становятся сложными. А для мальчика отсутствие отца — это потеря примера для подражания.

«Если девочка растет без отца, ее отношения с мужчинами достаточно сложные. Девочка учится через маму и папу как мужчина должен относиться к девочке. Для мальчика это вообще пример», — пояснила звезда.

Напомним, у Арарата Кещяна, который официально женат на Екатерине Шепете и воспитывает трех дочерей (11, 8 и 3 лет), есть внебрачный сын от Эльвиры Кретовой. Мать мальчика утверждает, что актер угрожал ей после того, как история стала достоянием общественности.