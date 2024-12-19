Многодетная россиянка удивилась реакцией властей на обращение к Путину

Анна Шенкао из Сургута рассказала RT , что местные власти оперативно отреагировали на ее участие в прямой линии российского президента.

Сургучанка Анна Шенкао — многодетная мать, которую интересовал вопрос доступности путешествий для больших семей. Она задала Владимиру Путину вопрос про детские пособия, в том числе уточняла про выплаты по инвалидности. Женщине очень хочется иметь возможность вывозить своих пятерых детей на море и в другие места, показывая красоты России.

После обращения и развернутого ответа Путина россиянка осталась «в большом шоке», но в положительном ключе. По ее словам, очень скоро от социальной службы к ней приехал специалист. Все что ее волновало сразу взяли в работу. Шенкао поблагодарила президента и местных властей за столь быструю реакцию.

Напомним, что Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии высказался о необходимости скорейшего принятия решения по поводу выплат семьям пленных российских бойцов.