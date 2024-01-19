Многодетная семья из Подмосковья представила регион на Всероссийском форуме «Родные – Любимые»

«Подмосковье гордится своими семьями. В регионе проживает 1,2 миллиона семей, воспитывающих более 1,6 млн детей и подростков. Семья Негиных по праву представляет нашу область на выставке», - отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Мария и Святослав Негины женаты уже пятнадцать лет, у них пять детей. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил Марии почетный знак «Материнская слава».

Форум прошел в рамках выставки-форума «Россия». Участниками специальной программы стали свыше тысячи человек, две с половиной сотни семей со всей страны. В рамках форума проходят различные конкурсы, в том числе викторина, творческий номер, кулинарное испытание.

Специальную программу к форуму и официальному старту Года семьи подготовил стенд Подмосковья. На нем проводятся викторины, мастер-классы и другие мероприятия. Все желающие могут поддержать подмосковный стенд, проголосовав за него на сайте выставки.