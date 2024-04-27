Многодетная семья из шести человек обеспечена комфортабельным жильем в Котельниках

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин совместно с заместителем Ириной Копыльченко и депутатом Риммой Ибрагимовой проверил, как проходит переезд многодетной семьи Самойловых из коммунальной квартиры в новое собственное жилье.

«Семья является ярким образцом семейных отношений, любви, взаимопонимания и уважения. Договорились с Самойловыми и дальше поддерживать связь», — отметил Сергей Жигалкин.

Вопрос поддержки многодетных семей в городском округе Котельники находится в приоритете всегда. 2024 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным годом Семьи. Администрация не прекращает улучшать условия проживания горожан в рамках разных программ.

Семья Самойловых, состоящая из шести человек, была записана на очередь в рамках договора о развитии застроенной территории. Раньше они ютились в двух маленьких комнатах в коммунальной квартире общей площадью 20,4 кв. метров. Теперь семья получила трехкомнатную и однокомнатную квартиры, расположенные в микрорайоне Парковый.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин совместно с коллегами убедился, что переезд проходит благополучно. Многодетная мама умело сочетает воспитание детей с обустройством нового жилья. Ребята не скрывают своей радости, ведь теперь у каждого из них появилось личное пространство. Они могут в комфортных условиях отдыхать, учиться и развиваться.

Дети супругов Самойловых занимаются спортом. Сергей Жигалкин обсудил с ними развитие любых футбольных команд и игроков. Ребята рассказали о собственных достижениях в футболе и карате.