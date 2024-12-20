Многодетная семья из Сургута получит подарок после обращения к Путину

Авиакомпания «ЮТэйр» отозвалась на историю жительницы Сургута, которая вместе с мужем воспитывает пятерых детей. Перевозчик решил подарить семейству новогодний подарок после того, как мать обратилась на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Благодаря новогоднему подарку от авиакомпании семья из Сургута совершит перелет туда-обратно по любому желаемому маршруту из расписания «ЮТэйр». Поездка внутри России станет совершенно бесплатной.

В компании отметили, что не хотели оставаться в стороне от проблемы многодетной семьи, которая не имеет возможности путешествовать из-за проблем с пособиями.

Более того, просьба сургутянки запустила добрую акцию: авиакомпания обещала подарит новогодний перелет каждой семье. Это подтвердил президент «ЮТэйр-Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.



Напомним, что Анна Шенкао попросила президента о помощи в связи с тем, что с 2023 года ежемесячно пытается получить положенное ей пособие. Ей отказывали, так как размер прожиточного минимума был превышен на 78 рублей. Не исключили, что посчитали пенсию по инвалидности ребенка, налоговый доход и другие выплаты, которые по факту не имели отношения к прожиточному минимуму.

Президент отметил, что здесь важно сделать перерасчет налога доходы на физических лиц. После этого вопросы он также призвал авиакомпании перестать спекулировать на ценах на билеты.

Ранее сообщалось, что Анна Шенкао оказалась впечатлена быстрой реакцией местных властей на просьбу.