Многодетной семье грозит «уголовка» за гендер-пати у памятника Жукову
«База»: калужской семье грозит уголовное дело из-за гендер-пати у маршала Жукова
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Многодетная семья из деревни Стрелковка Калужской области может стать фигурантом уголовного дела, пишет телеграм-канал «База».
Все началось с того, что супруги вместе с двумя детьми пришли к мемориалу маршала Георгия Жукова, чтобы устроить гендер-пати — праздник, на котором они хотели узнать пол будущего третьего ребенка. С помощью распыления краски они определили, что родится мальчик: пигмент оказался синим.
Однако на следующее утро сотрудники мемориального комплекса обнаружили, что памятник и прилегающая территория стали синими. Тогда они обратились в региональный Следственный комитет (СК), который возбудил уголовное дело по факту вандализма.
Отмечается, что искать вандалов долго не пришлось: семья выложила видео с гендер-пати в социальные сети.
В соцсетях мнения по этой ситуации разделились. Одни считают, что уголовное преследование в отношении супругов является слишком суровой мерой, а другие, наоборот, недоумевают, зачем взрослым людям нужно было устраивать праздник у памятника полководцу.
Стоит отметил, что сама деревня Стрелковка является местом рождения Георгия Жукова, которому в 1988 году установили памятник.
