Во Владивостоке уберут памятник Солженицыну по просьбе моряков

Отмечается, что скульптура, установленная на Корабельной набережной, будет демонтирована по просьбе руководства Тихоокеанского флота (ТОФ). В мэрии также посчитали, что памятник не соответствует тематике мемориалов, расположенных в этом месте.

Ранее во Владивостоке уже обсуждалась возможность переноса скульптуры Солженицына в один из скверов. Однако, поскольку памятник не является объектом культурного наследия, решение о его судьбе принималось на Совете по культуре и искусству, который поддержал предложение военных и представителей ветеранских организаций. Окончательный демонтаж и установка на новом месте запланированы на 2 июля 2026 года.

