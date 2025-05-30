Многодетную семью в ЯНАО незаконно оставили без права на земельный участок

Семья с тремя детьми из Красноселькупского района ЯНАО восстановила свое право на земельный участок после незаконного исключения из очереди. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Главное межрегиональное управление ФССП.

Проблему семьи из северного региона решили благодаря вмешательству судебных приставов. Установили, что семья стояла в очереди на участок с 1 июня 2020 года, однако так и не дождалась желаемой земли. Вскоре родители обнаружили, что их исключили из списка очереди. Как установили в ходе проверки, это действие со стороны чиновников было незаконным.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Администрации напомнили про существующую ответственность: от взыскания 50 тыс. рублей исполнительного сбора, до уголовного наказания за злостное неисполнение.

В результате приставам удалось добиться восстановления семьи в очереди с сохранением первоначальной даты. Ситуацию держат на контроле.

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