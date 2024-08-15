Многодетные семьи из Коломны могут подать заявление на денежную выплату онлайн
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
Многодетные семьи городского округа Коломна получили возможность оформить денежную выплату вместо земельного участка в режиме онлайн.
Жителям предложено воспользоваться Региональным порталом Госуслуг. На сайте подробно разъяснено, какую информацию необходимо указать.
Многодетным семьям необходимо подать заявление в отдел по управлению земельными ресурсами администрации муниципалитета. Сделать это можно одним из наиболее удобных способов:
• в телефонном режиме по номеру 8 (496) 612-16-58;
• через электронную почту VerkinaAnI@mosreg.ru. Примечание: заявитель должен обязательно написать ФИО и указать контактный номер;
• лично по адресу: площадь Советская, 1, кабинет 310.
В настоящее время 45 многодетных семей, проживающих на территории муниципалитета, выбрали вместо земельного участка денежную выплату.