Многодетные семьи из Коломны могут подать заявление на денежную выплату онлайн

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

Жителям предложено воспользоваться Региональным порталом Госуслуг. На сайте подробно разъяснено, какую информацию необходимо указать.

Многодетным семьям необходимо подать заявление в отдел по управлению земельными ресурсами администрации муниципалитета. Сделать это можно одним из наиболее удобных способов:

• в телефонном режиме по номеру 8 (496) 612-16-58;

• через электронную почту VerkinaAnI@mosreg.ru. Примечание: заявитель должен обязательно написать ФИО и указать контактный номер;

• лично по адресу: площадь Советская, 1, кабинет 310.

В настоящее время 45 многодетных семей, проживающих на территории муниципалитета, выбрали вместо земельного участка денежную выплату.