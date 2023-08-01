Многодетные семьи Подмосковья с 1 августа начнут получать новое денежное пособие

На появляющуюся новую выплату от государства с начала августа в беседе с журналистами обратила внимание ведущий юрист «Европейской юридической службы» Ирина Белова.

В частности, на пособие могут рассчитывать малоимущие семьи в Московской области, среднедушевой доход в которых является суммарно меньше величины прожиточного минимума, составляющего в настоящее время для данного региона РФ 17 277 рублей.

«Пособие можно будет получать ежегодно, пока ребенок учится в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях на начальной или средней ступени», - комментарий Беловой приводит Life.

Юрист отметила, что сам размер выплаты в каждом конкретном случае, а также порядок и сроки получения данной категорией граждан субсидии устанавливаются исключительно властями Московской области. Пособие начислят автоматически.