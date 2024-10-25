Многодетные семьи в деревне под Одинцово восьмой год живут без дорог

Многодетные семьи в деревне Труфановка в Одинцово на протяжении восьми лет живут без дорог, передает портал Regions . Особенно сложно добраться до участков становится в весенний и осенний периоды: машины вязнут в грязи.

В 2015 году многодетные семьи из Одинцово получили документы на 120 участков в указанной деревне. Спустя восемь лет заселиться смогли далеко не все — в первую очередь, в связи с отсутствием дорог в населенном пункте.

«Большая часть жителей даже не могут начать стройку. Стройка — это подвоз материалов, это огромные машины, которые должны везти лес, доски, утеплитель и прочее. А машины не доезжают. Вязнут в грязи — вот и все», — рассказал местный житель Михаил.

По его словам, участки выдали в местности, где ранее был лес. После того, как деревья вырубили, образовалось болото. Люди вынуждены оставлять машины в начале улице и пешком идти по грязи около 400 метров.

«Многодетная семья — это минимум трое детей. Умножьте на 120 участков, получается, минимум 360 детей сейчас или ждут стройки, или ходят по болотам», — отметил Михаил.

Жителям приходится пользоваться чужими дорогами, и из-за этого нередко возникают конфликты. К примеру, в соседних СНТ устанавливают блоки и шлагбаумы, закрывающие проезд. Дело доходило даже до драк.

Люди пытаются решить проблему своими силами, используя щебень. Для этого они каждый год собирают по 15 тысяч рублей. Однако из-за болотистой почвы подсыпка щебнем помогает только временно.

«У нас же болото — сколько ни сыпь, столько камни будут уходить под землю», — сказал Михаил.

Помимо этого, в другой семье пожаловались на отсутствие не только дорог, но и электричества. Ранее на территории установили столбы, однако сейчас эти участки заросли, а специалисты «Мосэнерго» добраться туда не могут. В результате у людей, построивших здесь первые дома, нет света.

На протяжении нескольких лет жители пишут жалобы, обращаясь к президенту РФ, губернатору Подмосковья, муниципальной администрации, в прокуратуру. На обращения поступают только обещания решить вопрос «через год». После этого сроки сдвигаются.

Также жители обратились в Одинцовский городской суд, который встал на их сторону, признав бездействие администрации округа незаконным и обязав ее в течение года обеспечить земельные участки необходимой инфраструктурой. Решение суда вступило в законную силу 10 января текущего года, но дороги в деревне так и не появились. На странице МЦУР Одинцово во «ВКонтакте» жителям сообщили, что перечень территорий для благоустройства на 2024–2026 годы уже сформирован. В связи с отсутствием источника финансирования строительство дороги в деревне не планируется. Возможность включения населенного пункта в список рассмотрят только в 2027 году при наличии финансирования.

Как рассказал адвокат Александр Почуев, согласно законодательству, многодетные семьи должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Он отметил, что жители провели огромную работу, выиграли в суде, но для исполнения судебного решения требуется финансирование.