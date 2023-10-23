Многодетный отец напоил и изнасиловал 17-летнюю студентку-девственницу из Перми в ее день рождения

Факт случившегося и дальнейшее возбуждение уголовное дела в отношении жителя Перми подтвердили в СУ СКР по Пермскому краю. Подробности произошедшего инцидента сообщило издание «КП-Пермь».

По данным издания, фигурант дела пригласил к себе в гости 17-летнюю студентку и ее друзе, что отмечали день рождения девушки. Уже дома он сначала вогнал ее в сильный хмель, подливая водку в шампанское. А после, выставив за дверь знакомых, полез к ней домогаться и изнасиловал.

«Уголовное дело расследуется по двум статьям об изнасиловании несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера, которые относятся к категории особо тяжких. Мужчина 1986 года рождения арестован, в прошлом судим не был», — пишет издание со ссылкой на информацию силового ведомства.

Слыша крики подруги, ее друзья вызвали полицию Мужчина был задержан и доставлен в ОВД. Проведенная экспертиза показала факт изнасилования, а также то, что студентка на момент насилия была девственницей.

Задержанный свою вину отрицает, а потерю девушки девственности списал на то, что якобы подростка «испортили гинекологи» во время медосмотра. Также выяснилось, что насильник является многодеттым отцом.