Многодетный отец внезапно умер, почувствовав странный симптом

Дилан Томас из Англии скончался через три недели после обращения в больницу Кингс-Милл с жалобами на сильную боль в животе. Диагноз, как выяснили позже, был ошибочным.

Как передает The Mirror, первоначально врачи диагностировали гастрит, но состояние пациента стремительно ухудшалось. При более тщательном обследовании выяснилось, что у мужчины развился острый панкреатит, который перерос в гангрену внутренних органов. Несмотря на введение в медикаментозную кому и интенсивное лечение, спасти жизнь Томаса не удалось.

По данным британских СМИ, родственники покойного сообщили, что он регулярно употреблял алкоголь и злоупотреблял жирной пищей — основные факторы риска развития панкреатита.

Ранее сообщалось, что в Армении скончался известный советский актер Гуж Манукян.