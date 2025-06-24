В Армении скончался известный советский актер Гуж Манукян

Советский киноактер Гуж Манукян, сыгравший роли более чем в десятке кинолент, скончался в Армении. Об этом сообщила «Российская газета».

Издание сослалось на информацию, полученную от Союза театральных деятелей Армении. Гуж родился в семье драматурга и кинокритика и пошел по стопам родителей. Он закончил в 1958 году актерское отделение Ереванского художественно-театрального института, после чего начал работать в театре и играть на сцене. В 1960 годах он стал сниматься в кино. Он сыграл роли в таких фильмах, как «26 бакинских комиссаров», «Председатель ревкома» и других известных лентах.

Гуж также стоял у истоков создания Ереванского Академического театра драмы имени Капланяна. Он также начал играть в этом театре. За свой вклад в театральное искусство его удостоили звания народного артиста Армянской СССР.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни не стало известного российского актера и телеведущего Владимира Доронина. Он участвовал в создании таких телевизионных программ, как «Куклы» на канале НТВ, «Лукоморье» на телеканале «Россия», а также в съемках передач «Сказочный город» и «Жили-были» на ТВЦ. Кроме того, Доронин снялся в комедийном фильме по рассказу Юза Алешковского «Приятного аппетита».