Многодетным мамам Одинцовского округа вручили медали в преддверии Дня матери
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Одинцовский]
Торжественное мероприятие, приуроченное к ежегодному празднику – Дню матери, состоялось в Одинцовском городском округе. Во время мероприятия глава муниципалитета Андрей Иванов вручил медали «Материнская слава» многодетным мамам.
«Сегодня мы чествуем настоящих героинь, многодетных матерей. Воспитывать наше будущее поколение — важнейшая миссия, благороднее которой нет ничего. Тяжелая работа, на которой не бывает выходных, на которой нельзя уйти в отпуск. Каждая мама остается на посту 24 часа 7 дней в неделю. Это заслуживает глубочайшего уважения и признания», – отметил Андрей Иванов.
Напоминаем, что медаль «Материнская слава» в муниципалитете была учреждена в 2000 году. Ей отмечают мам, воспитывающих трех и более детей. Так, только в этом году данной награды удостоены двадцать пять жительниц Одинцовского округа.
Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным семьям региона.