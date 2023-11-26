Многодетным мамам Одинцовского округа вручили медали в преддверии Дня матери

«Сегодня мы чествуем настоящих героинь, многодетных матерей. Воспитывать наше будущее поколение — важнейшая миссия, благороднее которой нет ничего. Тяжелая работа, на которой не бывает выходных, на которой нельзя уйти в отпуск. Каждая мама остается на посту 24 часа 7 дней в неделю. Это заслуживает глубочайшего уважения и признания», – отметил Андрей Иванов.