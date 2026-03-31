Многодетным семьям из Сибири и Дальнего Востока предложили дать бесплатные авиабилеты в Москву и на курорты

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой, которая может кардинально изменить возможности для отдыха и путешествий многодетных семей, проживающих в отдаленных регионах России. Речь идет о ежегодном бесплатном авиаперелете для всей семьи в Москву, Санкт-Петербург или на российские курорты.

Общественник подчеркнул, что его предложение касается семей, живущих на гигантской территории — от Тюмени до Камчатки. По его мнению, такая мера позволит родителям и детям знакомиться с историческими центрами страны, посещать города Золотого кольца и отдыхать на море, не оглядываясь на неподъемные цены на билеты.

Гриб обратил внимание, что сегодня многодетным семьям из-за высоких тарифов на авиаперевозки крайне сложно путешествовать по России и открывать для себя ее географию и культуру.

Поддержка со стороны общественников

Предложение поддержал председатель общественной организации «Союз отцов Новосибирской области» Сергей Майоров. В беседе с Сиб.фм он назвал инициативу своевременной и крайне необходимой. По его словам, для семей из удаленных уголков страны это шанс приобщить детей к культурному и историческому наследию России, который они иначе могут никогда не получить.

При этом Майоров высказал идею, что программа должна быть двусторонней. Он предложил предоставлять бесплатные билеты и многодетным семьям из европейской части России для путешествий в Сибирь и на Дальний Восток: «Пусть ребята из Калининграда или Краснодара своими глазами увидят Байкал, Алтай, Камчатку, увидят мощь нашей великой реки Обь».

По его убеждению, такие «обменные» поездки помогут разрушить стереотипы и укрепить чувство национального единства. Майоров подчеркнул: чем чаще дети из разных регионов будут летать друг к другу в гости, тем крепче станут связи между жителями всей страны.