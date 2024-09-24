Многодетным семьям Подмосковья напомнили о возможности получить выплату вместо земельного участка

Многодетные семьи в Подмосковье, которые стоят на учете для бесплатного предоставления земельных участков, вместо них могут получить выплату в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Ранее мы уже увеличили размер выплаты, а процесс ее получения оцифровали и сделали удобным, потому что видели запрос и востребованность у наших многодетных семей. Сейчас оформить выплату могут почти 24 тысячи семей, а свыше тысячи — уже получили свои выплаты», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что для получения выплаты семьям не нужно находиться на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Подать заявление можно здесь. Перед этим важно обновить данные по семье в администрации округа, если ее состав изменился.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.