Многодетным семьям в Мытищах всегда будет оказана поддержка

В администрации городского округа Мытищи заявили, что к многодетным семьям с особым трепетом относятся все жители муниципалитета. Так, помощь неравнодушных была оказана многодетной маме Наталье Антоновой в трудную минуту жизни.

Женщина готовилась рожать четвертого ребенка. Однако схватки начались раньше предполагаемого срока. Старшие дети позвали на помощь соседей, которые оказали роженице первую медицинскою помощь и успели принять роды до приезда врачей. Так появилась на свет здоровая девочка.

Врачи, как только прибыли на место, оценили ситуацию и предприняли все необходимые действия, чтобы жизни и здоровью матери и малышки точно ничего не угрожало. А глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отправила детям этой семьи подарки, а также поздравила с рождением девочки. Передала пожелания и поздравления главы администрации муниципалитета ее заместитель Наталья Гречаная. Люди, которые не оставили семью Натальи Антоновой в трудную минуту без помощи, также не остались без благодарности от администрации округа.